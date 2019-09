Barcellona-Real Madrid all'ora di pranzo: ufficiale, si giocherà alle 13

Sabato 26 ottobre andrà in scena la gara più attesa del campionato spagnolo: il Clasico verrà giocato ad un orario speciale.

Milioni di tifosi cominciano a mettere la sveglia, il memorandum sul proprio cellulare. Dopo giorni di attesa, il big match della tra e ha il suo orario: il Clasico non si giocherà in notturna, bensì all'inedito orario delle 13.

Di scena al Camp Nou, il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si giocherà all'ora di pranzo, sopratutto per motivi televisivi: in Asia infatti saranno le 18, mentre in America le 7. Un orario che può favorire la visione ad ogni latitudine, senza bisogno di dover fare le ore piccole.

Un match che potrebbe dire molto sul proseguo della Liga, visto e considerando che nessuna delle due squadre ha mostrato grandi cose in questo primo mese di campionato. Una svolta per entrambe, un appuntamento con la storia sabato 26 ottobre 2019.

Dopo sei turni di campionato il Real Madrid ha ottenuto fin qui undici punti, con una gara in meno rispetto ad un Barcellona ad appena dieci (considerando i suoi standard di classifica) e alle prese con il problema Messi: senza di lui la squadra gira poco e i problemi fisici dell'argentino continuano a moltiplicarsi.