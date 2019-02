Real Madrid-Barcellona: diretta streaming gratis

Guarda Real Madrid-Barcellona in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Tutti gli occhi del mondo del calcio mercoledì sera saranno puntati sul Santiago Bernabéu: il Real Madrid ospita il Barcellona in un Clásico bollente. Si gioca la semifinale di ritorno di Coppa del Re e si riparte dall'1-1 dell'andata. Con la regola dei goal in trasferta che sarà valida, i Blancos sembrano avere buone possibilità di qualificazione alla finale, ma Real-Barça è sempre una sfida che fa storia a sé.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Barcellona su DAZN

I Blancos hanno perso con il Girona l'ultima partita giocata in casa, la terza sconfitta interna sotto la gestione Solari dopo quelle con Real Sociedad e CSKA Mosca in Champions League. Il Barcellona ha perso le ultime due trasferte di Coppa del Re, prima contro il Levante negli ottavi di finale e poi con il Siviglia ai quarti, risultati entrambi ribaltati nelle gare di ritorno al Camp Nou.

Il Siviglia è stato anche l'ultimo avversario affrontato dai blaugrana in Liga, battuto 2-4 con una straordinaria tripletta di Leo Messi, che torna in campo nel Clásico dal primo minuto dopo aver saltato buona parte della gara d'andata causa infortunio.

REAL MADRID-BARCELLONA DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN si è aggiudicata in esclusiva i diritti della Coppa del Re in Italia e trasmetterà quindi il Clásico Real Madrid-Barcellona, in programma mercoledì allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

La partita si potrà vedere su diversi dispositivi: fra gli altri su tutte le smart tv compatibili con la app, oppure tramite il decoder Sky Q o la console PlayStation 4, oltre che su pc, tablet e smartphone. Un altro modo per vedere la partita è l'utilizzo di dispositivi come Chromecast e Amazon Fire Stick.

Attivando il mese gratuito su DAZN si potrà vedere gratis in diretta streaming Real Madrid-Barcellona e tutti gli altri eventi in programmazione. Dopo il primo mese, il costo mensile dell'abbonamento DAZN è di 9.99 euro, con possibilità di recedere senza costi aggiuntivi.

REAL MADRID-BARCELLONA DATA E ORARIO

Real Madrid-Barcellona è in programma mercoledì 27 febbraio 2019 al Santiago Bernabéu. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45. Si riparte dall'1-1 dell'andata del 6 febbraio. Sarà valida la regola del goal in trasferta.