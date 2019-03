Real Madrid-Barcellona: diretta streaming gratis

Guarda Real Madrid-Barcellona in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Replay del Clasico al 'Santiago Bernabeu' dove il Real Madrid, dopo la semifinale di Coppa del Re persa 0-3, ospita di nuovo il Barcellona nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Liga.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Barcellona su DAZN

I Blancos devono assolutamente vincere per cercare di riaprire il campionato in cui attualmente occupano il terzo posto, a -9 dal Barcellona capolista.

Barcellona che a dire il vero nelle scorse settimane ha un po' rallentato il ritmo (due pareggi nelle ultime quattro partite di Liga) ma non perde in campionato addirittura da novembre (3-4 casalingo contro il Betis).

L'ultima sconfitta a Madrid invece risale al 2017 in Supercoppa di Spagna, mentre in Liga il Barcellona espugna il 'Bernabeu' da tre stagioni consecutive: l'ultimo ko è datato 25 ottobre 2014 (3-1).

All'andata la pesantissima sconfitta subita contro il Barcellona (5-1) è costata la panchina del Real Madrid all'ex tecnico Lopetegui, sostituito proprio dall'attuale allenatore Solari.

REAL MADRID-BARCELLONA DIRETTA STREAMING

Real Madrid-Barcellona, come tutte le gare della Liga, verrà trasmessa in esclusiva e in streaming sulla piattaforma DAZN sabato 2 marzo alle ore 20.45 italiane.

Sarà possibile vedere il Clasico su diversi dispositivi tra cui le smart tv compatibili, oppure tramite il decoder Sky Q e la Play Station 4. Oltre ovviamente che su pc, tablet o smartphone.

Attivando il mese gratuito su DAZN si potrà vedere in diretta gratis Real Madrid-Barcellona e tutti gli altri eventi in programma. Dopo il primo mese il costo dell'abbonamento a DAZN è di 9,99 euro mensili e sarà possibile recedere in qualsiasi momento.

REAL MADRID-BARCELLONA DATA E ORARIO

Real Madrid-Barcellona è in programma sabato 2 marzo 2019 al 'Santiago Bernabeu'. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.45.