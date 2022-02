Raul Bravo riparte dalla Seconda Divisione valenciana: l'ex Real firma con il Beniopa

Il difensore Raul Bravo aggiunge una nuova esperienza alla sua ventennale carriera e si prepara ad indossare una nuova maglia all'alba dei 40 anni.

Il laterale difensivo cresciuto e lanciato dal Real Madrid, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Beniopa, formazione che milita nella Seconda Divisione Regionale valenciana.

L'articolo prosegue qui sotto

Oficial 🔵🟡



Raúl Bravo se convierte en nuevo jugador de la

UD Beniopa.



Las ganas de ambas partes porque viniese han sido determinantes para su llegada.



Benvingut Raúl! #lafortalezadelaUNIÓN #Desde1966 pic.twitter.com/rLYHjaEUaD — UD Beniopa (@UDBeniopa) February 9, 2022

Dopo aver collezionato 133 presenze ufficiali con la casacca delle Merengues, con la quale ha messo in bacheca 2 campionati, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 una Supercoppa europea, oltre a dividere lo spogliatoio con gente del calibro di Ronaldo e Zidane, Raul Bravo ha iniziato il suo lungo girovagare.

Nel pieno della sua esperienza madridista, è riuscito a ritagliarsi anche una breve parentesi in Premier dove ha indossato la maglia del Leeds per una manciata di apparizioni, prima di salpare alla volta di Atene dove ha militato nell'Olympiakos dal 2007 al 2011, infilandoci anche un momentaneo ritorno in patria con il Numancia.

Poi è stata la volta di Rayo Vallecano e Cordoba, apparizioni intervallate dal blitz in Belgio con la maglia del Beerschot, prima del ritorno in pianta stabile in Grecia dove dal 2014 al 2017 ha giocato con Aris Salonicco e Veria. Infine, ecco servito il ritorno a casa al Gandìa (dove è nato) ritrovando la squadra all'interno della quale aveva mosso i primi passi calcistici. Un anno fa, invece, l'accordo con il Pego, altra formazione di stampo regionale, a precedere la freschissima firma con il Beniopa che ha certificato la sua voglia di continuare a scendere campo anche alle porte delle 41 primavere.