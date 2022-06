Ranocchia ha trovato squadra: giocherà nel Monza neopromosso

Accordo tra il Monza e Andrea Ranocchia, svincolato dall'Inter: il difensore umbro, che sabato effettuerà le visite mediche, firmerà per due anni.

Ancora 13 giorni e Andrea Ranocchia, dopo più di 11 anni, non sarà più un giocatore dell'Inter. Ma in attesa del 30 giugno, giorno in cui effettivamente gli scadrà il contratto, il centrale nerazzurro ha già trovato una squadra: giocherà nel Monza, formazione neopromossa in Serie A.

L'accordo tra lo svincolato Ranocchia e i brianzoli, come riporta 'Sky Sport', è stato trovato e nella giornata di sabato 18 sono in programma le sue visite mediche. Il centrale umbro si prepara a firmare un contratto della durata di due anni, fino al 30 giugno del 2024. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non dovranno sborsare un solo euro per il suo cartellino.

Ranocchia lascia l'Inter per la terza volta in carriera. La prima a titolo definitivo, però. Nel corso dei suoi 11 anni e mezzo da difensore nerazzurro, dopo l'arrivo dal Genoa nel gennaio del 2011, se n'era andato già in due occasioni in prestito: prima alla Sampdoria e poi all'Hull City, in Premier League.

Le voci che accostavano Ranocchia al Monza si erano intensificate nelle ultime settimane, dopo la promozione in Serie A della formazione di Giovanni Stroppa e dopo la certezza che il difensore umbro non avrebbe proseguito la propria avventura all'Inter. E alla fine l'accordo tra le parti è stato trovato.

Il Monza rinforza dunque il proprio pacchetto difensivo in attesa di entrare nel vivo della campagna acquisti: nelle mire dei brianzoli c'è sempre Andrea Pinamonti, il preferito per la porta è Pierluigi Gollini, mentre dal Cagliari potrebbe arrivare il trio Carboni-Nandez-João Pedro.