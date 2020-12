Ranking FIFA: l'Italia chiude il 2020 al decimo posto

La Nazionale Azzurra torna a chiudere un annata tra le migliori dieci del Ranking FIFA. Non succedeva dal 2014.

Quello che si avvia alla conclusione, è stato per la Nazionale italiana un 2020 estremamente positivo. La compagine Azzurra infatti, non solo si è qualificata per la Final Four della UEFA , ma ha chiuso l’anno solare da imbattuta.

Sono state otto le partite giocate in totale, due delle quali sono state amichevoli, e di queste cinque sono state vinte, mentre tre sono state quelle pareggiate.

Un cammino, quello dell’ , che le ha consentito di chiudere il 2020 al decimo posto del Ranking FIFA, cosa questa che le ha consentito di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai Campionati del Mondo di 2022.

Come ricordato dal sito ufficiale della FIGC, la Nazionale Azzurra è tornata nella ‘top ten’ a novembre dopo ben quattro anni e mezzo dall’ultima volta.

L’Italia aveva chiuso il 2019 al tredicesimo posto, mentre nel 2018 non si era spinta oltre il diciottesimo, nel 2017 al quattordicesimo e nel 2016 al sedicesimo.

L’ultima volta che gli Azzurri avevano chiuso un anno tra le prime dieci squadre del Ranking FIFA era il 2014 quando di scalarono la classifica fino al settimo posto.

