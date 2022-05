Tributo dell'Olimpico a Ranieri: applausi durante Roma-Leicester

Un momento bellissimo. In palio la finale di Conference League, ma a prendersi la scena - nella notte dell'Olimpico - per un po' è stato (giustamente) Claudio Ranieri.

Durante la ripresa di Roma-Leicester, il tecnico capitolino - presente in tribuna per assistere al match tra le sue due ex squadre - una volta immortalato dalle telecamere e proiettato nel maxischermo dello stadio ha ricevuto il doveroso tributo di entrambe le tifoserie con cori, applausi scroscianti ed ovazioni.

Ben voluto e apprezzato dal popolo romanista (nella Lupa è cresciuto da calciatore per poi guidarla dal 2009 al 2011 e nel 2019), venerato dai sostenitori del Leicester che con Ranieri in panchina hanno vissuto un clamoroso trionfo in Premier League nel 2015/2016.

Una volta accortosi di essere il protagonista della serata per qualche istante, l'allenatore di Testaccio ha ringraziato alzandosi e salutando da una parte e dall'altra in segno di gratitudine per l'omaggio ricevuto. E sul suo volto, la commozione è apparsa evidente.

Un frame in una notte decisiva, un picco in un Olimpico stracolmo e coi decibel già altissimi: per un signore del calcio come Ranieri, questo ed altro.