Rangers, vittoria al cardiopalmo con un grande Arfield: da 2-1 a 2-3 tra il 95' e il 97'

I Rangers provano a non far scappare il Celtic in Premiership: successo clamoroso nel recupero contro l'Aberdeen, decisivo Arfield con una doppietta.

Tre punti d'oro per cercare di mantenersi in vita e sperare in una rimonta che sarebbe pazzesca: vittoria nella modalità più incredibile per i Rangers, passati sul campo dell'Aberdeen grazie ad un sontuoso Scott Arfield, giunto a quota sette reti stagionali.

La squadra guidata da Michael Beale si era portata in vantaggio dopo dodici minuti con Sakala, salvo poi essere ripresa e superata dai goal di Duk e Clarkson. La mossa del sostituto di van Bronckhorst si è rivelata felice: dentro Arfield a ridosso dell'ora di gioco e volto dell'incontro inevitabilmente cambiato.

Lo scozzese naturalizzato canadese ha fatto esplodere di gioia i tifosi ospiti: dapprima con il 2-2 realizzato al 95', poi con il definitivo 2-3 siglato due minuti più tardi, ad un passo dal triplice fischio.

Una doppietta che ha permesso ai Rangers di inanellare la seconda vittoria consecutiva e di tornare a -6 dal Celtic capolista, che stasera avrà l'opportunità di salire nuovamente a +9 in caso di successo nell'impegno casalingo contro il Livingston.

Per i 'Gers' la missione rimonta resta comunque complicatissima da attuare, in una stagione segnata dal cambio di allenatore e da un pessimo rendimento europeo, con gli zero punti totalizzati nel girone di Champions League comprendente anche Napoli, Liverpool e Ajax: in controtendenza netta rispetto all'exploit della scorsa annata, caratterizzata dal k.o. ai calci di rigore nella finale di Europa League al cospetto dell'Eintracht.