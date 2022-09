Rangers-Napoli 0-3: colpo ad 'Ibrox', azzurri primi nel girone

Il Napoli espugna 'Ibrox' e vola da solo in testa al Girone A di Champions: in goal Politano, Raspadori e Ndombele, Zielinski sbaglia dal dischetto.

Il Napoli si prende 'Ibrox' e comanda in solitaria il Girone A di Champions League. Rangers sconfitti 3-0 al termine di un match poco emozionante nel primo tempo e pirotecnico nel secondo, con gli azzurri capaci di far propri i 3 punti sfruttando anche l'uomo in più.

Nella ripresa, infatti, succede di tutto: Zielinski - che al 2' aveva scheggiato il palo esterno - sbaglia un rigore (due, contando anche la ripetizione ordinata da Mateu Lahoz), Politano sempre dagli 11 metri invece sblocca il punteggio, poi il Napoli domina complice l'uomo in più per l'espulsione comminata a Sands in occasione dell'azione da cui è scaturito il primo penalty.

I cambi danno la 'spallata' al match e lo indirizzano definitivamente verso la squadra partenopea, che coi nuovi entrati Raspadori e Ndombele sigilla un successo tanto pesante quanto utilissimo per un morale già alto.

LA FOTO

Getty

RANGERS-NAPOLI, I GOAL

68': 0-1 NAPOLI, RIG. POLITANO | L'esterno alto, dal dischetto, batte McGgregor calciando alla sua sinistra insaccando la sfera all'angolino.

85': 0-2 NAPOLI, RASPADORI | 85' Imbucata di ndombele, Olivera e Raspadori duettano, l'ex Sassuolo trafigge McGregor da dentro l'area.

91': 0-3 NAPOLI, NDOMBELE | Un altro dei nuovi entrati, dopo l'ennesima ripartenza azzurra, riceve in area e batte il portiere con un destro deciso e ravvicinato.

RANGERS-NAPOLI, LA MOVIOLA

Tra il 55' e il 60' succede di tutto: Sands stende Simeone lanciato a rete, Mateu Lahoz decreta penalty ed espulsione per doppio giallo al difensore degli scozzesi: Zielinski si fa parare il primo rigore da McGregor, sulla ribattuta segna Politano, ma l'arbitro fa ripetere perchè quest'ultimo è entrato prima in area e il portiere dei Rangers si è mosso in anticipo. Sul dischetto ancora Zielinski ed ancora McGregor a neutralizzare il secondo tentativo del polacco.

Al 67' la storia si ripete: tiro di Kvaratskhelia, braccio largo di Barisic ed ancora rigore per il Napoli, che stavolta Politano non fallisce.

Al 94', 'topica' del fischietto iberico: sul cross di Barisic il pallone finisce sulla pancia di Rrahmani, Mateu Lahoz inizialmente assegna il penalty ai Rangers salvo poi sovvertire la decisione dopo consulto con la sala VAR.

RANGERS-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

RANGERS-NAPOLI 0-3

MARCATORI: 68' rig. Politano, 85' Raspadori, 91' Ndombele

RANGERS (4-2-3-1): McGregor 8; Tavernier 5,5 (82' Kamara sv), Goldson 6, Sands 4,5, Barisic 5; Jack 6, Lundstram 5,5; Arfield 6 (72' Matondo), Davis 5,5 (82' Tillman sv), Kent 6,5; Morelos 5 (72' Colak sv). All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6,5 (77' Olivera 6,5); Anguissa 6, Lobotka 6, Zielinski 5 (82' Ndombele 6,5); Politano 7,5 (77' Zerbin 6), Simeone 6 (77' Raspadori 7), Kvaratskhelia 6,5 (90' Elmas sv). All. Spalletti.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Ammoniti: Morelos (R), Lundstram (R), Politano (N), Barisic (R), Tavernier (R)

Espulsi: al 55' Sands (R) per doppia ammonizione

Note: al 60' McGregor (R) para un rigore a Zielinski (N)