Rangers-Napoli, Zielinski sbaglia due rigori in 3 minuti

Zielinski fallisce due penalty: sul primo l'arbitro fa ripetere dopo parata di McGregor e goal di Politano, poi il nuovo errore del polacco.

Rangers-Napoli, Piotr Zielinski, la ricorderà a lungo. Il polacco fallisce due rigori nel giro di circa 3 minuti, rendendo la notte di Ibrox da dimenticare.

Dopo un primo tempo positivo, il polacco finisce dietro alla lavagna tra il 57' e il 60': prima si fa parare da McGregor il penalty assegnato da Mateu Lahoz per fallo di Sands su Simeone, poi - dopo la ripetizione ordinata dall'arbitro - riavvolge il nastro sbagliando anche la seconda esecuzione, trovando ancora la risposta del super 40enne portiere dei Rangers.

Per Zielo, in goal nello spettacolare 4-1 al Liverpool con una doppietta siglando una delle due reti proprio dal dischetto, a Glasgow è andata in modo diametralmente opposto.