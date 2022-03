Ramsey si sblocca in Scozia: primo goal con la maglia dei Rangers

Prima gioia per Aaron Ramsey con la maglia dei Rangers. L'ex trequartista della Juventus ha realizzato il suo primo goal ufficiale con la casacca del club di Glasgow.

Alla quarta presenza ufficiale in Premiership - nonché la sesta complessiva - il gallese ha raddrizzato la sfida esterna contro il Dundee.

Con i suoi sotto 1-0 dopo appena 6' per mano di Elliot, la formazione allenata da Giovanni van Bronckhorst ha prima fallito un calcio di rigore con Tavernier a tre minuti dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa, però, ci ha pensato proprio Ramsey a ristabilire l'equilibrio griffando il suo primo acuto in campionato al 64'. Il classe 1990 è stato poi sostituito all'84', rimpiazzato da Kamara, e dopo due minuti Goldson ha firmato il punto del definitivo 2-1 in favore dei Rangers, sempre secondi in classifica a -3 dal Celtic.

Arrivato in prestito dalla Juve nella scorsa sessione invernale di mercato, l'ex numero 8 dell'Arsenal ha totalizzato sin qui 6 apparizioni ufficiali - tra tutte le competizioni - per un totale di 389' d'impiego.