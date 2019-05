Ramsey saluta l'Arsenal in lacrime: prossima destinazione, Juventus

Undici stagioni, 369 presenze, 64 goal e 62 assist. L' saluta Aaron Ramsey dopo una vita passata quasi interamente a difendere i suoi colori. Infortunato nel match contro il , il gallese non giocherà le ultime gare ufficiali dei londinesi. Tornerà in cmapo con la maglia della .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q