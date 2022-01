Lo strano caso di Ramsey: in uscita da settimane, rischia di restare alla Juventus

Quello tra Aaron Ramsey e la Juventus è un rapporto ormai esaurito da tempo. Il ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero non ha fatto altro che alimentare questo processo, con il gallese che ormai viene stabilmente tenuto lontano dal campo di gioco.

Il mercato di gennaio sembrava la finestra adatta per far sì che Ramsey ufficializzasse la sua separazione dal club, ma le cose sembrano andare in direzione opposta.

La Juventus non ha ricevuto offerte per il gallese, se non un timido interessamento da parte del Burnley. L'ambizione del centrocampista però è di andare in un palcoscenico diverso rispetto quello che può offrire un club ultimo in Premier League.

A rendere ancora più difficile la sua cessione è anche l'ingaggio pesante percepito dal gallese, che a questo punto pare destinato a rimanere in bianconero a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto.