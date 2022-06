Ramsey show: assist da effetti speciali con il Galles

L'ex juventino si esibisce in un passaggio da urlo nella sfida pareggiata dalla nazionale gallese contro il Belgio in Nations League.

Non sempre fortunato a livello di tenuta fisica, Aaron Ramsey continua però a dare dimostrazione del suo talento.

L'ex centrocampista della Juventus, ora in forza ai Rangers, si è esibito in una prestazione di assoluto livello contro il Belgio in Nations League con la maglia del Galles.

Nel corso della sfida, Rasmey ha servito un assist incredibile per Johnson, che ha pareggiato i conti a quattro minuti dalla fine contro la nazionale dei Diavoli Rossi.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è stata una stagione felicissima per Ramsey, che a gennaio ha lasciato la Juventus - dove ha accumulato veramente poche presenze - per trasferirsi in Scozia.

Pur avendo vinto il titolo nazionale, proprio il gallese ha sbagliato il rigore decisivo nella finale di Europa League persa contro l'Eintracht Francoforte.