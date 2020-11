Ramos imprescindibile per il Real: 7 k.o. nelle ultime 8 senza di lui in Champions

Sergio Ramos salterà Inter-Real Madrid per infortunio: una pessima notizia per i 'Blancos' che, senza il loro capitano, faticano enormemente.

La notizia di ieri in casa è senza dubbio l'esito dell'infortunio occorso a Sergio Ramos in - : lesione al bicipite femorale della coscia destra e niente sfide contro ed in .

In mezzo, anche il forfait per la ben più importante gara di che mercoledì sera vedrà i 'Blancos' affrontare l' a San Siro: una tegola di prim'ordine per Zidane che, senza il suo capitano, non ha ottenuto grandi risultati in Europa.

Nelle ultime otto partite giocate nella massima competizione europea senza Ramos in campo, infatti, il Real Madrid ne ha perse addirittura sette, di cui l'ultima all'esordio nella fase a gironi di questa edizione contro lo Donetsk.

L'unico successo di questa striscia negativa risale a circa un anno fa, all'11 dicembre 2019, quando i campioni di Spagna batterono in trasferta il in un match ininfluente per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Insomma, l'assenza di un leader carismatico come Ramos incide parecchio negli equilibri interni dei madrileni, costretti a fare di necessità virtù: al suo posto dovrebbe giocare Eder Militao, appena recuperato dopo la positività al Covid-19.

Disponibili anche Eden Hazard e Casemiro, da poco negativizzatisi e dunque schierabili da Zidane a Milano.