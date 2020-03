Raiola promette: "Voglio portare un grande giocatore al Real Madrid"

Mino Raiola non fa nomi ma l'intervista rilasciata a 'Marca' è destinata a fare molto rumore. Il noto procuratore, infatti, anticipa di fatto una possibile operazione di mercato per la prossima estate.

In particolare Raiola fa sognare i tifosi del , club peraltro notoriamente interessato soprattutto a Paul Pogba, vero pallino del tecnico e connazionale Zidane.

Raiola, come detto, non ha fatto nomi ma tutti gli indizi portano al centrocampista francese.

"Al momento ho Areola, ma si tratta di un prestito. Quest'estate vorrei portare a Madrid un big a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club. Pogba? Paul sta vivendo un momento delicato, ma voglio sottolineare con forza anche perché in sono molto sensibili su questo, che è concentrato sullo United, vuole fare un gran finale di stagione e portare la squadra in Champions. Non posso sapere cosa succederà per il suo futuro, in passato c'è stato un grande interesse ma non se ne fece nulla, però contano il presente e il futuro".