Raiola sul futuro di Mkhitaryan: "Nessun messaggio all'Arsenal"

Mino Raiola ha smentito la possibilità che Mkhitaryan abbia forzato la mano con l’Arsenal per restare alla Roma: “Fake news inaccettabili”.

Quella di Henrikh Mkhitaryan è stata una stagione condizionata da qualche infortunio, quanto fatto vedere però in campo, è bastato abbondantemente alla per capire che l’armeno è uno di quei giocatori sui quali puntare anche per il futuro.

Anche il tecnico Paulo Fonseca, nei giorni scorsi, ha speso parole importanti per lui - (“L’ho detto e lo confermo, voglio che resti alla Roma e anche lui vuole restare. E’ un grande giocatore e un grande uomo”) - ma il suo futuro resta comunque tutto da scrivere.

Mkhitaryan è approdato la scorsa estate alla Roma in prestito oneroso dall’ e andrò quindi trovato un accordo con il club londinese per prolungare la sua avventura in . Nelle ultime settimane, si è parlato di possibili pressioni fatte dal giocatore sui Gunners al fine di far abbassare il prezzo del suo cartellino, cosa che renderebbe in discesa la strada che porterebbe ad una permanenza in giallorosso, ma il suo agente, Mino Raiola, ha smentito con forza la cosa.

L’ha fatto attraverso un post molto diretto pubblicato attraverso il suo profilo Twitter.

Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili.



“Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti così, le fake news sono assolutamente inaccettabili”.

Una precisazione che non esclude una permanenza di Mkhitaryan alla Roma, ma che comunque smentisce la possibilità che il giocatore sia pronto a forzare la mano con il club proprietario del suo cartellino.