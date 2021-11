Raiola rimanda i discorsi sul mercato: "Presto per parlare del futuro di Pogba e De Ligt"

Che quello vissuto da Gigio Donnarumma non sia un grande momento sembra essere sotto gli occhi di tutti. A rassicurare pubblicamente il calciatore ci pensa il suo agente Mino Raiola.

"Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po' di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano...".

Il portiere ex Milan, trasferitosi in estate al PSG a parametro zero, sta riscontrando più difficoltà del previsto nella nuova realtà e per sua stessa ammissione sta soffrendo il dualismo tra i pali con Keylor Navas.

L'articolo prosegue qui sotto

Raiola ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, come sempre al centro di attenzioni di diversi club. L'agente dribbla con una battuta la domanda su un suo ritorno alla Juventus.

"Pogba alla Juve è un sogno concreto? Sognare è gratis. Poi vediamo se i sogni diventano realtà, è ancora presto. Dicembre è il mese giusto per sognare con Natale e la Befana.".

Stessa sostanza anche nella risposta sul futuro di Matthjis De Ligt, in forza proprio ai bianconeri.

"Siamo a novembre, non è il momento di parlarne. Dovremmo riparlarne a maggio"