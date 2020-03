Raiola all'attacco: "La FIFA è come un dittatore comunista"

Mentre il calcio e il mondo intero devono fare i conti con l'emergenza Covid-19, il coronavirus che sta mettendo nei guai milioni di persone, le polemiche del pallone non si placano. Mino Raiola contro la FIFA e l'organizzazione mondiale calcistica.

Il super-agente ha infatti detto la sua a proposito dell'organismo calcistico internazionale di Gianni Infantino, attaccando la FIFA ed etichettandola con dure parole che stanno facendo parlare tantissimo in queste ultime ore sopratutto oltre i confini elvetici in cui Raiola è intervenuto.

La FIFA? Raiola ha un pensiero molto chiaro:

Presidente del forum degli agenti svoltosi in Svizzera, Raiola chiede nuove regole:

Per Raiola però il futuro è oltre la FIFA:

Secondo l'agente di Pogba, De Ligt, Ibrahimovic e tanti altri, la federazione internazionale non è necessaria per ogni aspetto del calcio

Raiola e il resto degli agenti sono pronti alla rivoluzione:

"Non discuteremo più con la FIFA. Lo faremo solo quando ritireranno le loro proposte. In ogni caso, lotteremo per creare un secondo sistema, lontano da quello della FIFA. In Europa possiamo avere la nostra organizzazione per i trasferimenti, giocatori e agenti. Non abbiamo bisogno della FIFA. Non è possibile che un'organizzazione con molti problemi di corruzione, sia quella che risolve. Devono risolvere i loro problemi".