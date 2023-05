Rafael Leao vicino al rinnovo con il Milan: contatti positivi, chiusura in vista

Risolti e superati gli ultimi ostacoli: ultimi contatti positivi, il portoghese verso un futuro in rossonero.

Rafael Leao è e continuerà ad essere anche nei prossimi anni uno dei punti di forza del Milan.

Per la firma che sancirà il rinnovo del suo contratto e gli annunci di rito ci sarà da attendere qualche giorno ancora, ma in casa rossonera ci si sta avvicinando a grandi passi a quello che è un traguardo importante.

Nelle ultime settimane si è parlato a più riprese di un crescente ottimismo, ma adesso le parti sono realmente più vicine che mai ad un accordo definitivo.

Gli ultimi contatti sono infatti stati molto positivi e l’obiettivo adesso è quello di chiudere a breve con l’apposizione delle firme che si tradurranno nel prolungamento di un contratto la cui scadenza è attualmente fissata in giugno 2024.

Una volta limati gli ultimi dettagli scatterà il definitivo via libera per gli annunci ufficiali.

Rafa Leao, 23 anni, è approdato al Milan nel 2019 dal Lilla a fronte di un esborso da circa 23 milioni di euro. Da allora si è imposto come uno degli attaccanti più forti dell’intero panorama calcistico europeo e con le sue prestazioni è stato tra i trascinatori della squadra che nel 2022 è riuscita a regalare al club rossonero il diciannovesimo Scudetto della sua storia.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di un rinnovo complicato, ma tutte le preoccupazioni sono evidentemente state spazzate via dalla voglia del giocatore di continuare la sua avventura in rossonero e dalla voglia del club di non rinunciare ad uno dei suoi uomini di punta.