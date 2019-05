Raduno Operazione Nostalgia: dopo Bressan ecco Aldair

Si allunga la lista dei partecipanti al sesto Raduno Operazione Nostalgia, in programma il 6 luglio a Cesena: ora è il turno dell'ex Roma Aldair.

Appuntamento da segnare in rosso sul calendario: non prendete impegni per il 6 luglio, quando allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena andrà in scena il sesto Raduno Operazione Nostalgia.

Segui live e in esclusiva Sassuolo-Roma su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

A illuminare la platea romagnola alcune tra le stelle più splendenti del nostro calcio dei ruggenti anni '90: Ernesto Chevanton, Diego Fuser, Sebastian Frey, Stefano Fiore, Dario Hubner, Benny Carbone, Alvaro Recoba e, in ultimo, Aldair.

L'ex difensore brasiliano è un idolo incontrastato dei tifosi della : lì rimase per ben tredici stagioni dal 1990 al 2003 (guadagnandosi la fascia da capitano), prima di giocarne una al e chiudere definitivamente la carriera tra Rio Branco Atlético Clube e Murata nel 2008, a quasi 43 anni. In giallorosso vinse uno Scudetto, una e una Coppa .

Palmares reso straordinario dai trofei conquistati con il : in bacheca anche il Mondiale 1994, due Copa America, una Confederations Cup e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 ad Atlanta negli .

Soprannominato dai tifosi 'Pluto' per la somiglianza con il cane di Topolino della Disney, Aldair ha un posto bello grosso riservato nei loro cuori. Non resta che vederlo nuovamente all'opera con altri campioni ugualmente indimenticabili.