Raducioiu ricorda: "Flebo con un liquido rosa, mi hanno detto che erano vitamine"

Dopo le parole di Dino Baggio che hanno fatto molto discutere, ecco le dichiarazioni di un altro ex calciatore degli anni '90. Lui è Florin Raducioiu, che intervenuto a 'Sport Report' su Orange Sport, si è mostrato preoccupato per la sua salute.

L'ex giocatore, tra le altre, di Bari, Verona, Brescia e MIlan ha ammesso di aver assunto farmaci durante la sua carriera da calciatore.

Preoccupazioni svanite dopo un colloquio col dottor Fabio de Nard, allora medico sociale del Brescia.

’erano 3 componenti in quel cocktail che ci veniva somministrato in vena: vitamina C, vitamina B e un’altra sostanza che riduceva il processo di affaticamento dei muscoli. Mi ha anche spiegato cosa fosse quel colore rosa: dipendeva dalla vitamina B. Mi sono sentito rassicurato: prendevamo integratori, cose contro i radicali liberi, tutto assolutamente legale. Sono contento di aver parlato con il dottore. In trasmissione avevo detto quello che è risaputo, cioè che all’epoca tutti assumevano sostanze e non c’era l’informazione che c’è oggi. Anche per questo ho sentito il bisogno di informarmi meglio, seppur a distanza di tempo".