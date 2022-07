Radu vuole ripartire: alla Cremonese con taglio di stipendio

Dopo l'errore di Bologna, Radu ha deciso di ripartire dalla Cremonese ma prima ha rinnovato con l'Inter tagliandosi lo stipendio di 400 mila euro.

Ionut Radu vuole voltare pagina e per dimenticare l'errore di Bologna, che di fatto è costato all'Inter il possibile sorpasso sul Milan in vetta alla classifica, ha accettato di tagliarsi lo stipendio.

Prima di trasferirsi in prestito alla Cremonese infatti, secondo quanto riporta 'Playsport', Radu ha prolungato con l'Inter fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio di 1,9 milioni di euro a stagione ovvero 400 mila euro in meno rispetto a quello precedente. Ingaggio che sarà pagato in parti uguali da Inter e Cremonese.

Il regista dell'operazione è stato Ariedo Braida, Radu a Cremona sarà il portiere titolare e avrà così l'occasione di riscattarsi dimostrando di meritare certi palcoscenici. Magari sognando un giorno di tornare all'Inter, dove era ormai chiuso dopo l'acquisto di Onana a parametro zero.

Nella scorsa stagione Radu è sceso in campo solo due volte, una delle quali proprio nella sfortunata trasferta di Bologna.