Radu scaricato dalla Lazio: aveva rinnovato pochi mesi fa

La Lazio avrebbe comunicato a Radu che non rientra nei piani e può trovarsi un'altra squadra. Il difensore è in biancoceleste dal 2008.

Sorpresa clamorosa nel calciomercato della che, secondo quanto riporta oggi il 'Corriere della Sera', avrebbe comunicato a Stefan Radu l'intenzione di non puntare più su di lui.

Radu, 33 anni il prossimo ottobre, è stato un punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi ma nell'ultima stagione qualche infortunio di troppo ne ha limitato il rendimento.

La volontà di interrompere un rapporto che dura dal 2008 comunque è sorprendente, considerato come Radu peraltro avesse rinnovato fino al 2021 solo pochi mesi fa.

Il difensore romeno insomma è libero di trovarsi un'altra squadra e la Lazio sarebbe addirittura disposta a lasciarlo andare via a costo zero.

Radu come detto indossa la maglia biancoceleste da undici anni e mezzo, inoltre ad oggi è il quarto giocatore all time per presenze con la Lazio dietro Favalli, Wilson e Negro, il primo tra gli stranieri.

A questo punto si annuncia una vera e propria rivoluzione nella difesa della Lazio dato che gli unici sicuri di restare sono Francesco Acerbi e Luiz Felipe, mentre Wallace e Bastos davanti a una buona offerta potrebbero partire.