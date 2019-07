Radu chiede scusa: "Torno a casa, ho detto no a tutti per la Lazio"

Il difensore rumeno giocherà ancora nella Lazio: "Sono un nuovo acquisto, posso dare ancora molto per questa maglia".

Dall'addio ad un passo, alla conferma ufficiale. Stefan Radu continuerà a giocare per la . Il difensore rumeno, tra i più amati dai tifosi biancocelesti, ha spiegato in conferenza stampa quanto accaduto in queste settimane, evidenziando di voler dare ancora il massimo per la maglia che veste oramai dal 2008.

Per Radu visite mediche e nuovo posto in squadra, pronto a lottare per trovare spazio nella Lazio, ancora una volta allenata da Inzaghi. Da Auronzo di Caudore, il difensore biancoceleste, che a ottobre compirà 33 anni, ha raccontato la sua emozione nell'esttere stato confermato.

Radu giocherà ancora nella Lazio:

"Ringrazio società e presidente per l'opportunità che mi ha dato di far parte di nuovo della famiglia laziale. Dopo il momento più buio della mia carriera, da marzo non sono stato più io come uomo e giocatore. Sono emozionato, spero di ripagare la fiducia".

Nonostante la possibilità di andare altrove, Radu ha sempre voluto la Lazio:

"Ho ricevuto tante richieste. Però ho sempre detto no subito a qualsiasi offerta è arrivata. Torno a casa. Sono stato male negli ultimi giorni per uno sbaglio mio. Ringrazio i tifosi per come mi sono stati vicino".

Radu, che ha subito un infortunio in primavera, era entrato in crisi:

"Dopo l'infortunio alla caviglia non riuscendo a guarire ho iniziato a pensare in negativo. Ho sbagliato verso la società e verso i miei compagni. Per questo sono qui a chiedere scusa a tutti quelli che in quel periodo magari ho offeso. Sono un nuovo acquisto, posso dare ancora tanto per questa squadra".

Parola al campo.