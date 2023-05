Il club azzurro ha messo nel mirino il centrocampista e il difensore nerazzurri. Samardzic rimane un obiettivo concreto, su Lozano c'è il Lione.

Lo Scudetto appena conquistato non ha di certo azzerato l'appetito in casa Napoli, con il club partenopeo già al lavoro per programmare la squadra che nella prossima stagione partirà con i favori dei pronostici e con la rinnovata ambizione di difendere il titolo di Campione d'Italia.

Come? Intervenendo sul mercato per inserire qualche tassello funzionale al miglioramento della rosa azzurra. Nella fattispecie, secondo quanto riferito da 'Radio Kiss Kiss', sarebbe molto caldo e in piena evoluzione l'asse con l'Atalanta.

Gli uomini di mercato partenopei, infatti, avrebbero individuato in Teun Koopmeiners e in Giorgio Scalvini i rinforzi ideali per il Napoli versione 2023/24, dopo la brillante annata che entrambi hanno vissuto in nerazzurro.

L'olandese è ormai da due stagioni un perno del centrocampo in dotazione a Gian Piero Gasperini, mentre il classe 2003 italiano si è preso di forza i gradi da titolare nella difesa a tre del tecnico di Grugliasco, confermando anche una spiccata duttilità che in diverse occasioni l'ha portato ad orbitare anche in linea mediana.

Le mire napoletane, però, non si fermano di certo qui, ma continuano a spaziare all'interno dei confini nazional: l'apprezzamento nei confronti di Lazar Samardzic dell'Udinese è ormai datato e il suo approdo all'ombra del Vesuvio sembra ormai uno scenario destinato a concretizzarsi.

Oltre agli obiettivi in entrata, si registra grande fermento anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', sarebbe molto concreto l'interesse del Lione nei confronti di Hirving Lozano.

Per il messicano - il cui contratto scade a giugno del 2024 - i francesi sarebbero disposti a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni di euro. Anche in questo caso, un fronte da seguire con moltissima attenzione.