Idea Rabiot: può partecipare alle Olimpiadi con la Francia

Nella Francia che disputerà le Olimpiadi di Tokyo potrebbe esserci anche Adrien Rabiot. Il presidente federale Le Graet: "E' titolare in un top club".

Sono passati quasi due anni dall'ultima apparizione di Adrien Rabiot con la maglia della : il 27 marzo 2018 giocò 81 minuti nell'amichevole contro la , per poi rifiutare di aiutare i 'Bleus' ai Mondiali dopo aver saputo di essere stato inserito tra le riserve.

Da allora Deschamps non l'ha più chiamato ma in estate potrebbe arrivare una nuova chance con la nazionale transalpina: non per gli Europei ma per le Olimpiadi che si terranno a Tokyo.

Rabiot potrebbe essere uno dei fuori quota dell'Under 23 francese: ipotesi avallata dal presidente federale Noel Le Graet che ha aperto ad un ritorno del centrocampista in forza alla .

"Per quanto ne so, Adrien non è squalificato e gioca da titolare in un top club. Per gli Europei è dura, conosco Deschamps: non è uno che porta rancore ma non dimentica. Contro Rabiot non ho mai avuto nulla, volevo incontrarlo e non per punirlo".

Per ora si tratta soltanto di un'idea che potrebbe diventare qualcosa di più se il ct Ripoll decidesse di puntare su Rabiot. Chi invece rientra a pieno titolo tra i convocabili è Mbappé che sarà protagonista anche a giugno nel torneo continentale itinerante.