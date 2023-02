Rabiot furioso dopo Salernitana-Juventus: chiedeva l'espulsione di Vilhena

Il centrocampista della Juventus posta il fallo subito da Vilhena, secondo lui da cartellino rosso, e inserisce anche il logo dell'AIA.

Nuova polemica tra Adrien Rabiot e gli arbitri italiani. Stavolta a fare infuriare il centrocampista della Juventus è un intervento subito durante la partita contro la Salernitana.

Mercoledì mattina infatti Rabiot ha postato una storia su Instagram col video del fallo subito da Vilhena e ha inserito anche il logo dell'AIA, ovvero l'Associazione Italiana Arbitri.

Secondo il giocatore della Juventus l'intervento dell'avversario nei suoi confronti era da rosso diretto, come dimostrano le varie emoij pubblicate nella stessa storia.

Come detto non è la prima volta che Rabiot protesta sui social per alcune decisioni arbitrali a suo dire avverse a lui e alla Juventus.

Il fallo, che secondo il francese era da rosso, è stato commesso da Vilhena nel primo tempo e dunque avrebbe lasciato la Salernitana in 10 per larga parte della gara. Gara comunque vinta nettamente dalla Juventus per 0-3.

Lo stesso Rabiot peraltro era stato ammonito nei primi minuti di gara dal signor Rapuano e ha rischiato anche di prendere il secondo giallo che gli sarebbe costato l'espulsione.