Rabiot, esordio da urlo ai Mondiali: goal del pareggio e assist a Giroud

Debutto da sogno in un Mondiale per il centrocampista della Juve: griffa il goal del pari contro l'Australia prima di servire l'assist per Giroud.

Esordio vincente per la Francia ai Mondiali nel segno di uno degli uomini più in forma di questa prima parte di stagione: Adrien Rabiot, all'esordio assoluto nella fase finale della Coppa del Mondo dopo aver saltato la trionfale edizione del 2018.

Il centrocampista di proprietà della Juventus ha preso per mano i suoi indirizzando la rimonta transalpina dopo l'immediato svantaggio firmato Goodwin.

Sul risultato di 0-1, infatti, l'ex PSG si è arrampicato sul cross di Theo Hernandez - appena entrato in luogo del fratello Lucas - e di testa ha infilato Ryan mettendo a referto il primo goal di un calciatore di Serie A nel torneo.

Ma non è finita qui perché dopo soli cinque minuti, il centrocampista classe 1995 ha fatto irruzione nell'area australiana conquistando la sfera per poi servirla a Giroud, puntuale all'appuntamento con il 2-1.

Goal e assist nel giro di cinque minuti, dunque. Un ruolino di marcia che lo fa diventare il primo giocatore della Nazionale a segnare e a fornire un assist all'esordio Mondiale. Un'impresa simile era riuscita prima d'ora soltanto a Christophe Dugarry contro il Sudafrica a Francia 1998. Impresa celebrata anche dalla Juventus su Twitter.

🐎 Goal e assist nella prima partita di questa #FIFAWorldCup 🇫🇷 pic.twitter.com/CuZCwqfyF8 — JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2022

A conferma di uno stato di forma davvero invidiabile per un calciatore che tra sette mesi vedrà scadere il contratto che lo lega ai bianconeri, candidandolo - in caso di mancato prolungamento - al ruolo di parametro zero di lusso nella prossima sessione estiva.

Oltre ad un rendimento in crescendo, Rabiot conferma la sua spiccata vena realizzativa in stagione: quello all'Australia è stato il suo settimo goal stagionale, il secondo con Les Blues dopo quello alla Croazia in Nations League.

Gli altri cinque, invece, li ha realizzati con la Juve di cui tre in Serie A e due in Champions League.

Ci sono volute dunque otto partite per vedere i primi goal in Qatar realizzati da calciatori che giocano nella nostra Serie A. Ci ha pensato Rabiot, appunto, imitato a stretto giro da un Giroud in versione record. La Francia parte con il piede giusto grazie alla 'connection' a tinte tricolori. Stato di grazia.