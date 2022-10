Quique Setién è il nuovo allenatore del Villarreal: ufficiale, è il successore di Unai Emery

Il tecnico di Santander torna in panchina due anni dopo la sua breve avventura al Barcellona: è lui l'erede di Emery, ha firmato fino a giugno 2024.

Dopo la prematura separazione da Unai Emery, nuovo allenatore dell'Aston Villa, il Villarreal ha ufficializzato il nome del successore del tecnico spagnolo: sarà Quique Setién il nuovo tecnico del 'Sottomarino giallo'.

Il nuovo tecnico ha firmato un contratto di un anno e mezzo, che lo legherà al timone del Villarreal sino al giugno del 2024.

Quique Setién in carriera ha guidato Racing Santander, Poli Ejido, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis e per otto mesi - dal gennaio al giugno del 2020 - si è seduto anche sulla panchina del Barcellona.

Dopo la sua avventura in blaugrana - culminata con il fragoroso tonfo per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League - è rimasto senza panchina per oltre due anni, prima che l'addio di Unai Emery gli spianasse la strada per il ritorno in Liga.