Quentin Seedorf firma per lo Zaglebie Sosnowiec: è il nipote di Clarence

Nuova avventura per Quentin Seedorf, nipote del più noto Clarence: il difensore classe 2000 lascia il Vitesse per i polacchi dello Zaglebie Sosnowiec.

Un nuovo Seedorf nel mondo del calcio. Si tratta del classe 2000 Quentin - nipote dell'ex Clarence - nuovo acquisto di mercato dello Zaglebie Sosnowiec, squadra militante nella I , seconda divisione del calcio polacco.

Cresciuto tra le giovanili dell'Almere e del Vitesse, il giovane terzino sinistro ha lasciato infatti l' per proseguire la propria carriera in , dove proverà ad aiutare la sua nuova squadra a raggiungere la promozione in massima serie.

Tre anni la durata del contratto firmato dal calciatore, il quale ora avrà il difficile compito di mantenere alto il cognome Seedorf nel mondo del calcio dei grandi. Una nuova avventura che il ragazzo ha commentato con entusiasmo.