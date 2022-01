Quattro giocatori del PSG positivi al Covid: tra loro anche Messi

Il PSG non potrà contare sull’apporto di Lionel Messi nelle prossime uscite. Il fuoriclasse argentino infatti è risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato il club parigino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale con il quale ha anche comunicato che, oltre Messi, altri tre giocatori della rosa di Pochettino negli ultimi giorni hanno contratto il virus.

“I 4 giocatori positivi al Covid-19 sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente sono in isolamento e soggetti all’apposito protocollo sanitario”.

Il PSG farà il suo ritorno in campo nella serata di lunedì per affrontare in Vannes in Coppa di Francia, mentre il suo primo impegno in Ligue 1 del 2022 coinciderà con la sfida sul campo del Lione in programma il prossimo 9 gennaio.