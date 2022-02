Quaresma prende in braccio un avversario: scoppia il caos

Un 22esimo turno del torneo portoghese decisamente particolare quello andato in scena nel weekend. Diversi gli episodi divenuti virali e che stanno facendo parlare di sè negli ultimi giorni, soprattutto in termini negativi. Il più significativo è di certo il finale di Porto-Sporting, con quattro espulsi e una possibile squalifica di Pepe fino a due anni. Ma non solo.

Se la sfida tra Porto e Sporting in chiave titolo ha acceso la giornata di venerdì, domenica si è registrato un risultato a sorpresa sul fondo della classifica. Il Belenenses fanalino di coda ha infatti superato il Guimaraes, tra le migliori squadre fin qui. Oltre l'1-0, l'episodio Quaresma.

Sotto di una rete, il Guimaraes si è lamentato delle perdite di tempo da parte dei padroni di casa, che stavano portando a casa un risultato essenziale nella corsa salvezza, per provare a sperare ancora in una permanenza nella massima serie a dir poco difficile.

Al 92' Sousa si è trovato a terra dopo un contrasto, con soli altri tre minuti da giocare. Quaresma ha così deciso di prendere in braccio il numero dieci - tra i migliori della sfida - per portarlo di peso fuori dal campo e far continuare la gara.

Nessun episodio di fair-play per aiutare un avversario, ma solamente la volontà di far riprendere il gioco il prima possibile e provare a raggiungere la rete del pari. Inutile dire che i compagni di Sousa non l'hanno presa benissimo, bloccando Quaresma dopo pochi metri.

Il direttore di gara, visto il parapiglia che si stava venendo a creare, ha optato per l'ammonizione a Luz e allo stesso Quaresma: il primo per aver attaccato Sousa dopo essersi divincolato, il secondo per aver preso lo stesso avversario tra le braccia nel tentativo di prosguire immediatamente il match.