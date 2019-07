Quaresma-LA Galaxy, il portoghese vuole lasciare il Besiktas

Quaresma può lasciare il Besiktas per unirsi ai LA Galaxy in MLS: ritroverebbe Ibrahimovic dieci anni dopo l'esperienza italiana all'Inter.

Di nuovo insieme dieci anni dopo. È quanto potrebbe accadere a Zlatan Ibrahimovic e Ricardo Quaresma, sempre più vicino a un possibile trasferimento ai Los Angeles Galaxy dopo che il suo rapporto con la dirigenza del pare essersi deteriorato definitivamente.

Secondo quanto riportato da 'A Bola', il Nazionale portoghese vorrebbe infatti cambiare aria e per questo avrebbe scelto di volare in proprio nella squadra in cui ora si trova Ibrahimovic, suo compagno all' nella stagione 2008/2009.

Una voce che rimbalza anche in , dove si parla soprattutto di un rapporto teso tra Quaresma e il presindente del Besiktas, Fikret Orman, il quale nelle scorse settimane ha aperto le porte a una possibile partenza del giocatore.

Legato al club di Istanbul da un contratto in scadenza nel 2020, l'ex e - tra le altre - potrebbe dunque chiudere la sua esperienza in Turchia con un anno di anticipo e dopo aver vinto due campionati e una coppa nazionale.