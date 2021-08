Quanto ha incassato la Juventus per Cristiano Ronaldo

La Juventus ha ceduto clamorosamente Cristiano Ronaldo al Manchester United: ecco le cifre dell'operazione.

Il 27 agosto 2021 è una data che difficilmente i tifosi della Juventus - e non solo - potranno dimenticare. Si tratta del giorno in cui Cristiano Ronaldo lascia il club bianconero per tornare al Manchester United. Un passaggio a dir poco clamoroso, in un'estate in cui anche l'eterno rivale Lionel Messi ha cambiato casacca lasciando l'amato Barcellona per accasarsi al PSG.

Una trattativa fulminea, che si è sviluppata nel giro di poche dopo che Ronaldo aveva comunicato di voler lasciare Torino e sembrava essere ad un passo dal Manchester City.

RONALDO AL MANCHESTER PER QUANTI MILIONI?

Questa cessione frutta alla Juventus circa 28 milioni di euro: una cifra decisamente inferiore ai 100 milioni di euro pagata nell'estate del 2018 al Real Madrid per portare CR7 a Torino.

Si chiude quindi l'esperienza del portoghese in maglia bianconera: tre stagioni fatte di goal, prodezze e trofei conquistati in campo nazionale, ma anche di Champions League mancate e di una quantità incredibile di denaro sborsata tra costo del cartellino e ingaggio del giocatore.

Non solo i soldi del cartellino: la Juventus risparmierà una grossa cifra relativa al contratto di Cristiano Ronaldo, che sarebbe andato in scadenza nel 2022.