La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo nelle ultime ore di mercato. Ecco quanto risparmierebbe a bilancio.

La cessione di Cristiano Ronaldo sta prendendo sempre più forma. Nelle prossime ore il portoghese potrebbe lasciare il club bianconero per unirsi probabilmente al Manchester City. Un ritorno in Inghilterra per CR7 dopo gli anni allo United con Ferguson.

Per la Juventus sarebbe la fine di un'era, iniziata il 10 luglio 2018 con il comunicato ufficiale che annunciava l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A, un giorno storico per il club piemontese e per tutto il calcio italiano.

Ora, con una cessione che sembra ormai imminente, i bianconeri fanno i calcoli.

QUANTO RISPARMIA LA JUVENTUS SE CEDE CRISTIANO RONALDO?

Nell'estate del 2018 la Juventus ha sborsato 100 milioni di euro per strappare al Real Madrid il cartellino di CR7, facendo sottoscrivere al portoghese un contratto di durata quadriennale. L'ammortamento a bilancio pesa dunque circa 25 milioni di euro all'anno. Ragion per cui la Juventus vorrebbe circa una trentina di milioni per lasciarlo andare, per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Per quanto riguarda l'ingaggio, Ronaldo percepisce 31 milioni di euro netti l'anno. Il costo lordo per la Juventus è di circa 55 milioni di euro l'anno.

Entrando nell'ultimo anno, dunque, a bilancio CR7 ha un peso di circa 80 milioni di euro. Cedendolo i bianconeri avrebbero dunque un risparmio complessivo a bilancio pari a questa cifra.