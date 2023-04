Quanto è stato pagato Haaland? Le cifre del trasferimento dal Borussia Dortmund al Manchester City

Il Times ha pubblicato le cifre ufficiali dell'operazione tra i tedeschi e i 'Citizens' per il passaggio dell'attaccante norvegese.

Il trasferimento di Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City è stato senza

Dubbio uno dei più importanti e iconici degli ultimi anni.

Dopo aver realizzato 86 goal e 23 assist in sole 89 gare con la maglia dei giallonera dei teutonici, sono i ‘Citizens’, club in cui aveva militato suo padre Alf-Inge Haaland, ad aggiudicarsi la corsa per l’attaccante norvegese classe 2000.

Un colpo sensazionale e un fuoriclasse soffiato alla nutrita concorrenza di società europee che volevano accaparrarsi quello che è considerato uno dei più forti del presente e dei prossimi anni in Inghilterra, in Europa e nel mondo.

Il ‘Times’, quotidiano autorevole britannico, ha reso note le cifre dell’operazione che ha portato Erling Haaland al Manchester City.

HAALAND-MANCHESTER CITY, LE CIFRE

Il club inglese ha versato nelle casse del Borussia Dortmund 60 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alla clausola di 75 milioni prevista nel contratto che legava il norvegese al club teutonico.

A questi si aggiungono i 40 milioni finiti nelle tasche dell'entourage del calciatore, suddivisi tra l'agenzia Sapiens AS, appartenente al padre di Haaland, Alfie e un'altra parte alle agenzie One Sarl e Tatica Sarl guidata da Rafaela Pimenta dopo la scomparsa di Mino Raiola.

Un’operazione a tre cifre, ovvero da 100 milioni totali, che ha consentito al Manchester City di chiudere il colpo e assicurarsi uno dei calciatori più ambiti nel panorama europeo.