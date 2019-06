Quanti trofei ha vinto Messi con l'Argentina?

Quante coppe ha alzato al cielo Leo Messi con la maglia dell'Albiceleste? Diamo un'occhiata alla sua bacheca.

Nel grande dibattito mondiale tra tutti gli appasionati di calcio, su chi sia il più forte tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, spesso si tira in ballo il successo (o meno) di entrambi i giocatori con le proprie nazionali, per tracciare una linea completa.

Ebbene, mentre Cristiano Ronaldo (che comunque ha sofferto all'inizio dell'avventura con il ) ha vinto l'Europeo del 2016 e la recente UEFA ; Leo Messi non ha nessun titolo maggiore in bacheca.

Nella prima parte della sua avventura in nazionale, Leo Messi sembrava essere in grado di conquistare numerosi trofei con la maglia dell' . Eppure la pulce ha raccolto troppo spesso delusioni.

Ha raggiunto tre volte la finale della Copa America e una volta quella del Mondiale: in tutte e quattro le occasioni Leo Messi è uscito sconfitto dal campo. La Pulce ha trionfato soltanto a livelli "inferiori": ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Pechino 2008 e un Mondiale Under 20 nel 2005.

Mondiale Under 20

Il primo successo di Messi con l'Argentina arriva nel 2005, con il Mondiale Under 20. In quella Nazionale c'erano anche giocatori come Gago, Aguero e Zabaleta.

Messi aveva 18 anni in quel momento e si affermava come uno dei migliori talenti presenti sul palcoscenico mondiale. La Pulce ha vinto anche il titolo di cannoniere del torneo.

Olimpiade 2008

Il secondo e ultimo successo arriva nel 2008, con l'Olimpiade del 2008 a Pechino, in . Aguero, Riquelme e Angel Di Maria, ovviamente con l'apporto fondamentale dell'asso del , hanno trionfato in finale contro la .

Famosa soprattutto la partita di semifinale, dove l'Albiceleste battè il .

Da quel momento, purtroppo per Messi, sono stati praticamente solo dispiaceri per lui, con tante finali perse ed un rapporto talmente complicato da fargli anche prendere una pausa, prima del ritorno di qualche mese fa.