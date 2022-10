Quanti Mondiali ha vinto la Francia? L'Albo d'oro

Le edizioni del Mondiale vinte dalla Francia e quelle saltate dalla rappresentativa transalpina durante la storia del torneo.

Una delle nazioni più importanti e ricche del pianeta, senza nemmeno un trofeo in bacheca. La Francia era la grande assente dello scacchiere calcistico - per quanto riguarda le Nazionali - fino agli anni '80, quando la rappresentativa transalpina ha conquistato gli Europei del 1984.

Da allora la Francia ha lottato per diventare il top del top, con una generazione nata negli anni '70 cresciuta nel mito degli eroi del 1984: un melting pot di campioni che ha cambiato la storia della Nazionale per sempre, rendendola continua favorita insieme alle colleghe europee e sudamericane.

QUANTE VOLTE LA FRANCIA HA VINTO IL MONDIALE?

Due volte, nel 1998 e nel 2018. Difficile dire quale delle due Nazionali avesse la rosa migliore. Nella prima erano presenti giocatori come Zidane, Blanc, Trezeguet ed Henry, nella seconda Pogba, Mbappè, Kantè e Lloris. In quest'ultima non era stato convocato Benzema, per il noto caso sextape.

La Francia ha anche perso una finale dei Mondiali, ovvero quella del 2006 contro l'Italia. Prima della già citata edizione degli Europei vinta, la Nazionale transalpina non era comunque lontanissima dal top, visto il terzo posto del 1958, bissato anche nel 1986 con i vincitori dell'Euro di due anni prima ancora in campo.

FRANCIA FUORI DAI MONDIALI

Prima di vincere i Mondiali del 1998, la Francia dovette fare i conti con due edizioni del torneo non raggiunte, nel 1990 e nel 1994. Un decennio nato male, che ricordava ai vecchi tifosi il 1970: la Nazionale non era presente nel 1970 e nel 1974. Completa il quadro delle delusioni anche il 1962, mentre nel 1950 si ritirò a seguito di una protesta per il calendario della fase finale.