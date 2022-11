Quanti Mondiali ha vinto l'Argentina? L'Albo d'oro

Le edizioni del Mondiale vinte dalla Nazionale Albiceleste e quelle saltate nella storia del torneo.

Diego Armando Maradona, Lionel Messi… e la lista è ancora lunga. Il calcio argentino nel corso dei decenni ha forgiato alcuni dei più grandi fuoriclasse dell’intera storia. La cosa si è inevitabilmente tradotta anche in grandi Nazionali che, non solo sono riuscite a spingersi fino ai vertici del calcio mondiale, ma che sono anche riuscite ad issarsi sul tetto del mondo.

Di fatto l’Argentina è, insieme a Brasile ed Uruguay, una delle tre Nazionali non europee ad aver vinto almeno un Mondiale. E’ riuscita a farlo dopo aver sfiorato uno storico trionfo nella prima edizione dei Campionati del Mondo (perderà in finale nel 1930 a Montevideo proprio contro l’Uruguay), ma anche dopo aver vissuto alcune edizioni da semplice comprimaria.

Sì perché per anni l’AFA, ovvero la Federazione calcistica argentina, ha imposto che a prendere parte al più importante torneo al quale si può ambire di partecipare fossero solo giocatori che militavano nel campionato nazionale.

La vera riscossa per l’Albiceleste partirà dalla fine degli anni ’70 e da quel momento in poi saranno spesso grandi soddisfazioni.

QUANTE VOLTE L'ARGENTINA HA VINTO IL MONDIALE?

In due occasioni: nel 1978 e nel 1986. L’Argentina è la quarta squadra più titolata in termini di Mondiali, alle spalle di Brasile (cinque trionfi), Germania e Italia (entrambe a quota quattro), e al pari di Francia ed Uruguay.

Il suo primo Mondiale lo ha vinto da padrona di casa trascinata dalle reti di Mario Kempes (capocannoniere del torneo con sei goal) e grazie ad un successo per 3-1 ai tempi supplementari contro l’Olanda di Cruyff in una storica finale giocata al Monumental di Buenos Aires.

Il secondo successo è legato per forza di cose ad un nome: quello di Diego Armando Maradona. ‘El Pibe de Oro’, nel mese di Messico ’86, ha mostrato al mondo intero il meglio del suo repertorio, ha trascinato la sua squadra fino al trionfo per 3-2 nella finale dell’Azteca contro la Germania Ovest, e si è consacrato come uno dei più forti (se non il più forte) giocatori di ogni tempo.

L’Argentina si è inoltre classificata seconda nella già citata edizione del 1930, in quella del 1990 (sconfitta in finale per 1-0 contro la Germania Ovest) e in quella del 2014 quando un goal ai supplementari di Gotze ha permesso ancora alla Germania di vincere i Mondiali che si sono disputati in Brasile.

ARGENTINA FUORI DAI MONDIALI

L’Argentina non ha preso parte a tre edizioni dei Campionati del Mondo. Nel 1938 la Federazione decise di rinunciare alla partecipazione poiché in polemica con i vertici del calcio mondiale. Riteneva infatti, che per un principio di alternanza Europa-Sudamerica, le sarebbe toccata l’organizzazione del torneo, che invece venne affidata alla Francia.

Nel 1950 invece l’Albiceleste si ritirò a causa di uno scontro tra giocatori e club per motivi economici. Ad approfittarne saranno Cile e Bolivia che quindi staccheranno il pass per i Mondiali senza nemmeno dover scendere in campo (le altre due squadre dei girone di qualificazione).

Nel 1970 invece, l’Argentina non riuscirà a qualificarsi a causa dei risultati ottenuti sul campo.