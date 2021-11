Quanti goal ha segnato Lewandowski in carriera?

Cristaino Ronaldo e Messi hanno vinto di più, soprattutto a livello personale, riuscendo a segnare più di 1500 reti in due. Hanno cominciato subito, però, in grandi club, diventando tra i migliori di tutti i tempi.

C'è poi chi, come Robert Lewandwoski, è arrivato al top dopo anni nelle serie inferiori polacche, per poi giocare nel massimo campionato, brillare al Borussia Dortmund e dunque essere sulla bocca di tutti al Bayern Monaco. Numero di reti sempre alto, ma salito esponenzialmente in Baviera.

(aggiornato al 17/11/2021, ore 18:05, non considerati i goal in campionato con il Delta Varsavia, nella quinta serie dilettantistica polacca)

GOAL UFFICIALI DI LEWANDOWSKI