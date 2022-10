Quante squadre si qualificano agli ottavi di Champions League?

Otto gironi di Champions League, solamente alcune squadre passano il turno per approdare alla fase ad eliminazione diretta diretta del torneo.

Champions League 2022/2023 nel vivo, in vista degli ultimi incontri per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Prima della sosta dei Mondiali si concluderanno i gironi e di fatto si avrà il quadro completo delle squadre che continueranno la competizione negli ottavi, così da provare a conquistare il titolo.

Dagli otto gironi di Champions ci saranno le retrocesse in Europa League, le eliminate da ogni competizione continentale 2022/2023, ma soprattutto le squadre che parteciperanno agli ottavi, sfidandosi in turni da dentro o fuori fino alla finalissima prevista in primavera.

CHAMPIONS, QUANTE SQUADRE PASSANO PER GIRONE

Due per ognuno degli otto gironi. La prima e la seconda, nello specifico, si qualificano agli ottavi di ogni edizione di Champions League. La terza retrocede in Europa League, mentre la quarta dice addio sia alla Champions, sia all'Europa League.

Un totale di sedici squadre, sulle trentadue di scena nella fase a gironi, passano il girone, mentre otto continuano la propria annata in Europa League.

La prima classificata di ogni girone è la testa di serie in occasione dei sorteggi degli ottavi, mentre ogni seconda affronta le teste di serie degli altri gironi. Negli ottavi non è possibile incontrare una squadra affrontata nei gruppi, nè una squadra della stessa nazione.

ARRIVO A PARI PUNTI

Cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti in classifica? Vengono considerati gli scontri diretti ed eventualmente gli altri criteri, dalla differenza reti negli stessi, fino al sorteggio, come ultimo punto per poter passare il turno come prima o seconda del proprio raggruppamento.