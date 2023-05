Quante squadre retrocedono in Serie B dalla Serie A?

Quali sono le squadre che scendono in Serie B 2023/2024? Il punto sui club che retrocedono dalla Serie A 2022/2023 attualmente in corso.

C'è chi vince lo Scudetto, chi si qualifica alle coppe europee e chi, tra delusione o all'opposto grande soddisfazione, occupa i posti intermedi della Serie A. Ogni annata nella massima serie, però, porta anche al ricambio di alcune squadre: retrocessione in Serie B e nuovi arrivi dalla cadetteria per l'annata successiva.

Il numero di squadre che ogni anno lasciano la Serie A per giocare la Serie B è cambiato nel corso del tempo, sia con più squadre rispetto alle venti attuali, sia con meno compagini presenti nella massima serie.

Spesso si parla di possibili nuove rivoluzioni, magari con i vecchi playout. Per ora nessun cambiamento all'orizzonte.

QUANTE SQUADRE SCENDONO IN SERIE B?

La 18esima, la 19esima e la 20esima della Serie A 2022/2023 giocheranno la Serie B 2023/2024. Sono le ultime tre della classifica, dunque, a dover subire la retrocessione.

In passato ci sono state anche quattro retrocessioni in cadetteria, nonostante un torneo a 18 squadre, due in meno rispetto all'attuale massimo campionato.

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI?

Rispetto al passato, nel 2022/2023 due squadre a pari punti giocano lo spareggio salvezza per determinare la squadra che retrocede in Serie B e quella che invece rimane in Serie A.

LE RETROCESSE DEL 2022/2023