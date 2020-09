Quando uscirà al cinema il film sulla vita di Totti?

La storia di Francesco Totti raccontata in un docu-film: scopriamo quando uscirà nelle sale cinematografiche italiane.

Definire Francesco Totti con una sola parola non è un'impresa semplice: per i tifosi della , in particolare, è paragonabile ad un Dio in scarpini che ha contribuito in primissima persona a dar lustro agli ultimi 25 anni giallorossi.

Ottavo re di Roma, Capitano con la 'c' maiuscola, leader carismatico e tecnico: dal 1992 al 2017, Totti è stato tutto questo per il popolo della Roma, fino al giorno del ritiro che ha preceduto la sfortunata esperienza dirigenziale conclusasi tra mille polemiche.

Proprio la notte prima di quel famoso 28 maggio 2017 dovrebbe essere oggetto di analisi approfondita nel docu-film in uscita nelle sale cinematografiche italiane, evento imperdibile per i tifosi romanisti e non solo.

QUANDO USCIRA' AL CINEMA IL FILM SULLA VITA DI TOTTI?

L'annuncio sulla data di uscita del film che ripercorrerà la vita di Francesco Totti è stato dato proprio dall'ex attaccante: verrà inizialmente presentato al Festival del cinema di Roma e sarà disponibile nelle sale il 19-20-21 ottobre.

'Mi chiamo Francesco Totti' è diretto dal romano Alex Infascelli, vincitore di due David di Donatello: nel 2001 quello per il miglior regista esordiente, nel 2016 per il miglior documentario.

Nel 2021 sarà tempo invece dell'uscita della serie 'Speravo de morì prima', con l'attore Pietro Castellitto nei panni di Totti e Gianmarco Tognazzi che interpreterà Luciano Spalletti. Produzione ispirata al libro 'Un capitano' di Paolo Condò.