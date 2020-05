Quando torna Ibrahimovic dall'infortunio? I tempi di recupero

Lesione muscolare al polpaccio per Zlatan Ibrahimovic. I tempi di recupero e quando rientra in campo l'attaccante del Milan.

Arriva il primo pesante stop in casa con l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che durante la sosta dei campionati aveva continuato ad allenarsi da solo in . Dopo il suo ritorno in il fuoriclasse classe '81 si è però fermato, lasciando con il fiato sospeso l'intero staff rossonero.

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC

Si temeva inzialmente una lesione al tendine d'Achille per il numero 21 del Diavolo, un problema che avrebbe probabilmente messo la parola fine sull'attuale stagione. Gli esami strumentali hanno invece evidenziato una lesione al soleo della gamba destra, lasciando l'ambiente con un parziale sospiro di sollievo.

"AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni".

QUANDO TORNA IBRAHIMOVIC

Il rientro in campo di Ibrahimovic è previsto per i primi giorni di luglio. L'attaccante svedese era tornato ad allenarsi nel centro sportivo rossonero dopo i due mesi di sessioni individuali in patria: la lesione muscolare lo costringerà probabilmente a saltare i primi turni dopo la ripresa del campionato, ipotizzando una ripartenza entro il 20 giugno. Tra dieci giorni Ibra sarà nuovamente visitato e i nuovi esami stabiliranno con esattezza il giorno del rientro in campo.