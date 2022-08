Quando torna Ederson? Infortunio e tempi di recupero

Il brasiliano si è fermato a due giorni dall'esordio in campionato della squadra di Gasperini. Da valutare i tempi di recupero, out con la Samp.

Brutte notizie per l'Atalanta. Il nuovo acquisto Ederson, arrivato nel corso della sessione di mercato e stiva dalla Salernitana, si è fermato per via di un problema muscolare.

Una defezione importante quella del brasiliano per i nerazzurri, che per la prima volta dopo cinque stagioni non giocheranno alcun tipo di coppa europea. Frutto dell'ottavo posto della scorsa annata.

Non sarà di certo contento Gianpiero Gasperini, che già nei giorni scorsi aveva espresso il suo rammarico per un mercato che fin qui sta procedendo in maniera diversa da quello che si era immaginato.

L'INFORTUNIO DI EDERSON

Ederson è ai box per via di una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nel corso di una sessione di allenamento a Zingonia in preparazione all'esordio in campionato contro la Sampdoria.

QUANDO TORNA EDERSON

Come riferito dal club nerazzurro, non è quantificabile il tempo di recupero del quale avrà bisogno il brasiliano prima di rientrare.

QUANTE PARTITE SALTA EDERSON

In attesa di capire quanto tempo impiegherà Ederson a smaltire l'infortunio, sembra inevitabile la sua assenza per la prima di campionato in programma sabato 13 agosto al Ferraris contro la Sampdoria. La speranza di Gasperini è di riaverlo per l'incontro del 21 agosto con il Milan al Gewiss Stadium.