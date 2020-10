Quando torna Calhanoglu dall'infortunio? I tempi di recupero

Hakan Calhanoglu si è fatto male alla caviglia e dovrà stare fuori, complicando la camminata trionfale del Milan in questo periodo favorevole.

Nonostate l'ottimo periodo del , la testa della classifica ed il Derby vinto contro l' , c'è una cattiva notizia che rovina parzialmente il momento e lo stato d'animo di Stefano Pioli e di tutti i tifosi rossoneri: l'infortunio di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento. Il Milan non ha emanato annunci ufficiali o comunicati, in merito. Calhanoglu ha lasciato il centro sportivo di Milanello in stampelle, preoccupando staff, Pioli e tifosi.

TEMPI DI RECUPERO CALHANOGLU

Hakan Calhanoglu dovrebbe restare fuori per non meno di dieci giorni. O meglio, il turco resterà a riposo per una decina di giorni, per non sforzare la caviglia. Dopodiché si vedrà l'evoluzione dell'infortunio e del dolore.

Se dovesse stare bene dopo questi dieci giorni, potrà tornare a giocare, altrimenti rientrerà piano piano, allungando i tempi di recupero a circa due settimane.

QUANDO TORNA CALHANOGLU

Secondo 'Sky Sport', il trequartista del Milan dovrebbe tornare tornare o contro l' in , giorno 1 novembre; oppure contro il in , giorno 5.

Ogni decisione però sarà presa con massima cautela, visto che Pioli non vuole perdere poi, per ulteriore tempo, il suo pupillo sulla trequarti.

QUANTE PARTITE SALTA CALHANOGLU

Calhanoglu salta sicuramente la partita di Europa League contro il , quella di campionato contro la e l'altra di Europa League contro lo Sparta Praga. Da questo momento in poi, ogni momento sarà buono per veder nuovamente il turno in campo.