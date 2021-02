Quando torna Arthur dall'infortunio? I tempi di recupero

Arthur si è fermato per "una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea". Dubbi sui tempi di recupero.

INFORTUNIO ARTHUR

QUANDO TORNA ARTHUR

Dopo qualche comprensibile difficoltà di adattamento al calcio italiano,è diventato il faro delladi Pirlo. L'ex centrocampista del Barcellona infatti ha giocato da titolare le ultime gare, mentre la peggiore prestazione bianconera è arrivata contro l'Inter in campionato quando il brasiliano è rimasto in panchina per tutta la partita. Ecco perché l'infortunio di Arthur rappresenta una pessima notizia per Pirlo.Il brasiliano è stato costretto a fermarsi per un dolore alla gamba destra e gli esami sostenuti al J-Medical hanno evidenziato "la presenza diUn problema non comune che necessita di assoluto riposo e fisioterapia, sperando che il dolore passi.

Al momento non c'è ancora una data certa per il ritorno in campo di Arthur. Molto dipenderà dalla reazione della gamba alle terapie. Se la calcificazione sparirà o almeno non procurerà più troppo dolore al brasiliano, il centrocampista tornerà a disposizione di Pirlo.

Lo stop però può variare da qualche settimana ad alcuni mesi. Mentre la soluzione più estrema prevede il ricorso all'operazione chirurgica che ovviamente risolverebbe il problema ma allungherebbe non di poco i tempi di recupero.

QUALI GARE SALTA ARTHUR

L'infortunio costringerà Arthur a saltare sicuramente la gara di campionato contro il Napoli e l'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Difficile vederlo in campo contro Crotone e Verona. La speranza di Pirlo sarebbe quella di riavere il brasiliano all'inizio di marzo ma, come detto, al momento non c'è nessuna certezza.