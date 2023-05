Secondo match point Scudetto per il Napoli che affronta l'Udinese nel turno infrasettimanale: ecco quando si giocherà il match tra friulani e azzurri.

Il pareggio interno contro la Salernitana ha rimandato la festa Scudetto del Napoli, ormai apparecchiata sia sugli spalti del 'Maradona' che per le strade del capoluogo campano.

Il blitz aereo di Olivera sembrava il prologo al tripudio tricolore, ma il capolavoro balistico di Dia nel finale di gara, ha messo momentaneamente in stand by il clima di festa.

Il Napoli, a sei giornate dalla fine, conserva 17 punti di vantaggio sulla Lazio seconda. Morale della favola un gap incolmabile che, a questo punto, potrebbe regalare il tanto atteso Scudetto alla squadra di Spalletti già nel turno infrasettimanale contro l'Udinese. Ma quando si gioca la gara decisiva contro i friulani?

QUANDO SI GIOCA UDINESE-NAPOLI?

Udinese-Napoli è in programma per giovedì 4 maggio, nella giornata che completa il lotto di gare valevoli per il turno infrasettimanale di Serie A.

A CHE ORA SI GIOCA UDINESE-NAPOLI?

Il calcio d'inizio di Udinese-Napoli è previsto per le ore 20.45 di giovedì 4 maggio, ma l'orario è da considerarsi tutt'altro che ufficiale. Per motivi di ordine pubblico, legati ovviamente ai festeggiamenti per l'eventuale Scudetto, dal fronte Napoli si spinge per anticipare l'inizio del match.

Nella giornata di martedì 2 maggio, infatti, si terrà la riunione decisiva, destinata ad ufficializzare il calcio d'inizio del match. Sul tavolo ci sono due ipotesi: fischio d'inizio alle ore 18 o alle ore 18.30.