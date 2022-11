Quando si gioca Lazio-Roma? Il calendario del Derby nel 2022/2023

Tutto quello che c'è da sapere sulle sfide tra Lazio e Roma nella stagione 22/23: date e giornate di A in cui si giocherà il Derby della Capitale.

Se ne parla ogni giorno, mesi prima, mesi dopo. Il Derby di Roma è sicuramente è un match eterno, come la città che lo ospita. Lazio contro Roma, Roma contro Lazio per decidere i padroni della Capitale, almeno fino al prossimo incontro di Serie A o qualsiasi altra competizione con entrambe protagoniste.

Nel 2022/2023 altre due cittadine romane, in attesa di capire se Roma e Lazio si sfideranno anche in Coppa Italia e perchè no, anche in Europa League, vista la presenza di entrambe nella seconda competizione UEFA.

QUANDO SI GIOCA IL DERBY DI ROMA NEL 2022/2023

Roma-Lazio si è giocato il 6 novembre 2022, in occasione della 13ª giornata e ad avere la meglio è stata la compagine biancoceleste che si è imposta per 1-0. Il derby di ritorno è in programma il 19 marzo 2023 e sarà valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/2023. Calcio d'inizio programmato alle ore 18,00.

CHI HA VINTO L'ULTIMO ROMA-LAZIO?

La Lazio si è imposta per 1-0 nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 che si è giocata domenica 6 novembre.

A decidere il Derby della Capitale è stata una rete siglata da Felipe Anderson.

CHI HA VINTO PIÙ DERBY DELLA CAPITALE?

67 successi per la Roma, che guida le vittorie nei 168 Derby contro la Lazio. I biancocelesti hanno avuto la meglio in 49 occasioni, mentre i pareggi sono stati 65. In termini realizzativi 179 reti per l'Aquila, 225 per i giallorossi: 404 il totale delle reti realizzate in gara ufficiale.

I migliori marcatori nella storia del Derby tra Lazio e Roma? Entrambi giallorossi: Dino da Costa, idolo della Lupa degli anni '50, e Francesco Totti. Entrambi hanno chiuso la propria carriera con undici goal segnati nella stracittadina della Capitale.